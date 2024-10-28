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Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı

Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu'nda anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini ve trafik kurallarını tanıttı. Etkinlikte öğrenciler eğlenceli aktivitelere katılarak hem bilgi edindi hem de polis araçlarını inceledi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri anaokulu öğrencilerine mesleklerini tanıtıp, trafik kuralları gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Etkinlik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu'nda yapıldı. Programda polis ağabeyi ve ablaları miniklere polislik mesleği, trafik kuralları konularda bilgiler verdi. Etkinlikle ilgili kurumdan yapılan açıklamada ise "Öğrencilerimiz tanıtım videoları, görsel materyaller ve animasyon gösterileriyle eğlenirken polis abileri ve ablalarının kullandığı Emniyet araçlarını da keşfetti. Ayrıca narkotik köpeği Kuki ile keyifli vakit geçirdiler. Takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafların ardından öğrenci ve öğretmenlerimizi eğitim-öğretim hayatlarında başarılar temennisiyle uğurladık" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Etkinlik trafik Eğitim Yerel Yaşam Polis

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