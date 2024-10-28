Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri anaokulu öğrencilerine mesleklerini tanıtıp, trafik kuralları gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Etkinlik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu'nda yapıldı. Programda polis ağabeyi ve ablaları miniklere polislik mesleği, trafik kuralları konularda bilgiler verdi. Etkinlikle ilgili kurumdan yapılan açıklamada ise "Öğrencilerimiz tanıtım videoları, görsel materyaller ve animasyon gösterileriyle eğlenirken polis abileri ve ablalarının kullandığı Emniyet araçlarını da keşfetti. Ayrıca narkotik köpeği Kuki ile keyifli vakit geçirdiler. Takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafların ardından öğrenci ve öğretmenlerimizi eğitim-öğretim hayatlarında başarılar temennisiyle uğurladık" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR