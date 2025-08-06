Polis, Çocuklara Güvenlik Bilinci Aşılıyor

Polis, Çocuklara Güvenlik Bilinci Aşılıyor
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'Güvende olmak, bilmekle başlar' anlayışıyla çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Yediler Camii Yaz Kur'an Kursu'nda yapılan eğitimde, 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı ve güvenli internet konuları ele alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvende olmak, bilmekle başlar" anlayışıyla toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Yediler Camii Yaz Kur'an Kursu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, Toplum Destekli Polislik (TDP) faaliyetleri ve genel güvenlik konuları hakkında eğitim verildi. Polis ekipleri, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanmasında bilgilendirmenin önemine dikkat çekerken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer faaliyetlerin il genelinde sürdürüleceğini belirterek toplumun her kesimine güvenli yaşam bilinci kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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