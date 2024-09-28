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Polis, 7 Bin 700 Üniversiteliye Güvenlik Bilgilendirmesi Yaptı

Polis, 7 Bin 700 Üniversiteliye Güvenlik Bilgilendirmesi Yaptı
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Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında polis ekipleri, 7 bin 700 öğrenciye güvenlikle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Polis 7 bin 700 üniversiteliyi bilgilendirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde polis ekipleri tarafından El Ele Güvenli Geleceğe Projesi ile 7 bin 700 öğrenciye bilgilendirme yaptı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 23-27 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çalışması olan El Ele Güvenli Geleceğe Projesi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 7 bin 700 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Polis

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