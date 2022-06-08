Polen Tuzaklı Arı Kovanları, Kırşehir Arıcılar Birliği'ne Teslim Edildi - Haberler

Kırşehir Belediyesi, kentte arıcılığın geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adana'dan getirttiği 200 adet polen tuzaklı kovandan 100'ünü Kırşehir Arıcılar Birliği'ne teslim etti.

Kırşehir Belediyesi, geçen yıl Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile toplantı yaparak kentte arıcılığın geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini istişare etmişti.

Toplantı sonrası konuyla ilgili sürdürülen çalışmalar kapsamında Adana'dan getirtilen 200 adet polen tuzaklı kovandan 100'ü Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından Kırşehir Arıcılar Birliği'ne teslim edildi.

Başkanımız Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hatırlanacağı üzere Kırşehir Belediyesi olarak, Kırşehir Arıcılar Birliği'nin ile koordineli olarak Anadolu Arısı Islahı projesi ile Türkiye'nin tescillenmiş Anadolu Arısı'nın ıslahı projesini hayata geçirmek için bir çalışma hazırlamıştık.

Proje kapsamında, Kırşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 9.000 m2 alan tel örgü ile çevrilmiş, arıların kaliteli bal yapması amacıyla 6000 m2'lik alana korunga otu ekimi gerçekleştirilmişti. Yine Kırşehir Belediyesi tarafından peyzaj çalışmasının yapıldığı alanda arılar için sehpalar yerleştirilip arılar için gerekli su ihtiyacı su deposundan ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanmakta. Bu projeyle Türkiye'nin tescillenmiş Anadolu Arısı'nın ıslahı gerçekleştirerek Arıcılık alanında da Kırşehir'i bir cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz.

Ana arıların gelecek kuşaklara aktaracakları (genetik) özelliklerin arıcılıkta büyük önem taşıdığını biliyoruz. 1972 yılından bu yana dünyadaki yeni teknolojilerin de takip edilmesiyle birlikte, ana arı üretiminin ülke arıcılığının bir sektörü haline gelmiştir.

İlimizde arıcılık faaliyetinde bulunmak isteyen arıcılara bir koloninin neden ana arı yapmak istediği, kolonilere ana arı uygulama nedenleri, ana arı uygulaması, ana arı uygulaması sonrası yapılması gerekenler, ana arının verimsiz oluşunun nedenleri, bal hasadından sonra ana arı yenilemenin önemi ve ana arı kullanmanın avantajlarına ilişkin geçtiğimiz Kasım ayında bir bilgilendirme toplantısı da yaptık.

Kırşehir'de tarım alanları ve buna yönelik üretim sahalarıyla ilgili proje çalışmalarını sürekli bir şekilde yürüterek yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Arıcılık faaliyetlerinin de daha bilimsel bir şekilde yapılmasının Kırşehir'de bu alanda faaliyet yürütecek olan arıcılara katkı sunacağına inanıyorum.

Ülkenin hızla üretimde düşürüldüğü ve işsizliğin de ona bağlı olarak arttığı bir ortamda biz Kırşehir Belediyesi olarak tarımsal ürünlere ve kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Nohut, mercimek, fasulye ve et işletmeciliğinde Kırşehir'in marka değerinin yaratılması ve yaşatılması noktasında çalışmalarımız bulunuyor. Buna paralel olarak arıcılık çalışmalarının da ilimizde bilimsel bir şekilde geliştirilerek ekonomiye katkı sağlaması için yapılacak olan çalışmaları önemsiyoruz.

Bu kapsamda bugün Adana'dan getirttiğimiz polen tuzaklı 200 adet kovanın 100 adedini Kırşehir Arıcılar Birliği'ne teslim ediyoruz. Kalan 100 adet kovanı ise ilimiz merkezinde ikamet eden ve arıcılık faaliyetinde bulunmak isteyen üreticilerimize vereceğiz.

Bu konuda çalışma yürüten herkesi canı gönülden kutluyorum."

ANKA / Yerel