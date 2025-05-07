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Polatlı'da 1 Kilogramlık Dev Mantar Şaşırttı

Polatlı'da 1 Kilogramlık Dev Mantar Şaşırttı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, 1 kilogram ağırlığında dev bir mantar buldu. Uzmanlar, doğada rastlanan mantarların dikkatli bir şekilde tanımlanması gerektiğini vurguladı.

Polatlı'da 1 kiloluk mantar görenleri şaşırttı

ANKARA - Ankara'da doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, 1 kilogramlık mantar buldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, tarlada dev bir mantarla karşılaştı. Samet Konca isimli genç, gezinti yaptığı sırada rastladığı mantarın ağırlığının yaklaşık 1 kilogram olduğunu belirtti. Doğada nadiren rastlanan bu büyüklükteki bir mantarın görülmesi mahallede kısa sürede merak konusu haline geldi.

"Gördüğümde şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim"

Tarlada dolaşırken bir anda dikkatini çeken büyük nesnenin mantar olduğunu fark ettiğini söyleyen Samet Konca, "Önce uzaktan bir taş parçası sandım. Yaklaşınca bunun dev bir mantar olduğunu anladım. Elime aldığımda gerçekten ağırlığı dikkatimi çekti. Daha önce böyle büyük bir mantar hiç görmemiştim" şeklinde konuştu.

Uzmanlardan uyarı

Mantar toplamanın yaygınlaştığı ilkbahar ve sonbaharda vatandaşlara uyarıda bulunan uzmanlar Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, doğada rastlanan mantarların mutlaka uzman kişilerce tanımlanması gerektiğini vurguluyor. Zehirli türlerin ayırt edilmesinin zor olduğunu belirten uzmanlar, halk arasında "zehirli değil" denilen pek çok türün ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - Yerel
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