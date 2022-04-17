Play-off maçında yumruklar havada uçuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Ekrem Keser - Yerel
 - Güncelleme:

- Play-off maçında yumruklar havada uçuştu Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelen Aydınspor ile İsabeyli Şırlanspor maçı olaylı bitti.

- Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

AYDIN - Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelen Aydınspor ile İsabeyli Şırlanspor maçı olaylı bitti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takımın taraftarları ve futbolcular arasında kavga çıkarken, tekme ve yumruklar havada uçtu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oynanan Aydınspor ile İsabeyli Şırlanspor Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçı 2-2'lik skorlara tamamlanırken, maç sonunda olaylar çıktı. Kuşadası Özer Türk Stadyumu'nda oynanan maçın sonunda 2 takım oyuncuları ve taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olaylara polis müdahale etti. Çevik Kuvvet'in araya girmesiyle birlikte oyuncular ayrıldı.

Saha içinde başlayan gerginlik saha dışına da yansıdı. Olaylar stat dışına taşarken polis bazı taraftarlara cop ve biber gazı ile müdahale etti. Bazı taraftarla da basın mensuplarına müdahale ederek görüntü almalarına engel olmaya çalışırken, polis ekipleri taraftarları uzaklaştırdı. Yaşanan olayların ardından bazı taraftarlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydınspor ile 2-2 berabere kalan İsabeyli Şırlanspor ise Play-Off Grubu'nu 5 puanla birinci sırada tamamlayarak, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

Play-off maçında yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Yerel

Yerel, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title