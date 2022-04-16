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Plastik şişelerden kedi evi yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Plastik şişelerden kedi evi yaptılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Zeynep Albayrak, yurtta kullanıldıktan sonra çöpe giden pet şişelerden kedi evi yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Zeynep Albayrak, yurtta kullanıldıktan sonra çöpe giden pet şişelerden kedi evi yaptı. Proje yönetim tarafından beğenilince, kedi evi projesi hayata geçirilerek yurt çevresine dağıtıldı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Zeynep Albayrak, okulunda ve yurdunda bir çok plastik şişelerin çöpe atıldığını fark etti. Bunun üzerine bir çalışma gerçekleştiren Albayrak, bu şişeler ile kedi evi yapabileceğini bildirdi. Necla Pekolcay Yurt Müdürü Nihan Kırca projeyi beğenip destek verince, yurtta ki geri dönüşüm olan plastik şişelerden kedi evi yapılmaya başlandı. Kedi evi projesini hayata geçiren öğrenciler, yurt çevresinde kedilere barınacakları yuva yaptılar. - DÜZCE

Plastik şişelerden kedi evi yaptılar

Plastik şişelerden kedi evi yaptılar

Plastik şişelerden kedi evi yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi, kedi, Yerel, Haberler

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