Plaka Sahteciliği Isparta'da Ortaya Çıktı

Plaka sahteciliği suçunu trafik çevirmesi ortaya çıkardı

ISPARTA - Isparta-Afyonkarahisar yolunda durdurulan araçta ön ve arka plakaların sahte olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Haziran Çarşamba günü Isparta - Afyonkarahisar Yolu'nun 28. kilometresinde gerçekleştirilen denetim sırasında, bir araç şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın ön ve arka plakalarında değişiklik yapıldığı tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılırken, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası da uygulandı.