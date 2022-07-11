Plajlara anlık doluluk oranını gösteren yazılım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Plajlara anlık doluluk oranını gösteren yazılım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Plajlara anlık doluluk oranını gösteren yazılım

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları, Kurban Bayramı tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşarken, plajların anlık doluluk oranını gösteren yazılım tatilcilere ve kent sakinlerine büyük kolaylık sağladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajları, Kurban Bayramı tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşarken, plajların anlık doluluk oranını gösteren yazılım tatilcilere ve kent sakinlerine büyük kolaylık sağladı.

Turizmin başkenti Antalya'da, doğa harikası falezlerin buluştuğu noktada yer alan Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde hem yerli ve yabancı turistlerin hem de kent sakinlerinin tercihi oldu.

Tatilcilerin çantasını hazırlayıp toplu ulaşım araçlarıyla dahi ulaşabildiği, girişlerin ücretsiz, şezlong-şemsiye kullanım ücretinin ise sadece 20 lira olduğu mavi bayraklı plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Muratpaşa Belediyesi, plajlarda doluluk oranlarının anlık takip edildiği bir yazılımı da bayram öncesi uygulamaya aldı. Belediyenin resmi internet sitesinin plajlar sekmesinden kullanıma sunulan yazılımla Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajlarında doluluk oranı anlık takip edilebiliyor. Yazılım, şezlonglar üzerine yerleştirilen karekodlar üzerinden çalışıyor. Yazılım sayesinde kent sakinleri ve turistler daha evden, otelden çıkmadan hangi plajda boş şezlong - şemsiye olduğunu öğrenebiliyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Muratpaşa Antalya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title