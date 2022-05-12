35 Ülkeden Olimpik ve Milli 200 Plaj Voleybolcusu Kuşadası'nda Karşılaşacak

Kuşadası'nda Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge için turnuvanın yapılacağı Sevgi Plajı'ndaki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Olimpik ve milli takım seviyesindeki oyuncuların katılacağı şampiyonada, ekipler tarafından 1500 kişilik tribün kapasitesine sahip merkez sahanın kurulumu tamamlandı.

Plaj voleybolunda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan 'Beach Pro Tour Kuşadası Challenge' 19-22 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Plajı'nda düzenlenecek. Eleme maçları ile başlayacak organizasyon daha sonra 'Ana Tablo' maçları ile devam edecek. Şölen havasında geçecek olan turnuvaya yaklaşık 35 ülkeden olimpik ve milli takım seviyesinde 200 sporcu katılacak. Dereceye giren takımlara toplam 150 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

DÜNYA YILDIZLARI ÜCRETSİZ İZLENECEK

Beach Pro Tour Kuşadası Challenge turnuvasında seyirciler 2015 Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio Olimpiyat şampiyonu Brezilya'dan Bruno Oscar Schmidt'in yanı sıra servisleriyle ünlü İtalyan oyuncu Adrian Carambula ve 2 kez olimpiyatlarda yer almış Letonyalı Samoilovs-Smedins ikilisi gibi isimleri izleme fırsatı bulacak. Uluslararası televizyon ve internet kanallarının canlı yayın yapacağı organizasyonda voleybol severler maçları ücretsiz seyredebilecek.

ŞÖLEN HAVASINDA GEÇECEK

Dünyada ilk kez 1987'de Brezilya'da, Türkiye'de ise 1990'lı yıllarda Antalya'da düzenlenen dünya turu için Kuşadası Sevgi Plajı'nda hazırlıklar son sürat devam ediyor. Şölen havasında geçecek organizasyonda Türkiye Voleybol Federasyonu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri iş birliği içerisinde çalışarak turnuva alanını büyük güne uygun hale getiriyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 1500 kişilik tribün kapasitesine sahip 18 metreye 28 metre ebatlarındaki merkez sahanın kurulumu tamamlandı. 3 yan maç sahası ile 2 antrenman sahasının çizgileri çekildi. İnternet ve elektrik hatlarının da döşenmesinin ardından turnuva alanına canlı yayın yapılabilmesi için televizyon kuleleri dikilecek. Ardından organizasyon alanı ülke bayraklarıyla donatılacak.

"KUŞADASI ULUSLARARASI PLAJ VOLEYBOLUNUN MERKEZİ OLACAK"

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, Kuşadası'nın dünya çapında bir turnuvaya ev sahipliği yapacağını belirterek, "Kuşadası uluslararası plaj voleybolu turnuvalarının düzenlenmesine çok uygun bir kent. Sevgi Plajı'nda gece maçlarının oynanabilmesi için de ışıklandırmalı 2 saha kuruyoruz. Kuşadası'nın tanıtımı için çok önemli olan bu organizasyonda maçlar dünyanın dört bir yanında canlı olarak yayınlanacak. Tüm gün müsabakaların oynanacağı turnuvada 16 uluslararası hakem görev yapacak. Ayrıca Türkiye'den 24 hakem yer alacak. Kuşadası'nda yaklaşık 500-600 kişilik bir kafileyi ağırlayacağız. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e organizasyona verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.