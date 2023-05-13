PKK tarafından kaçırılan kızının kıyafetine sarılarak 'Anneler Günü'nü kutladı

VAN (İHA) – Van'da 12 yıl önce PKK tarafından kızı elleri bağlanarak kaçırılan Nazlı Sancar'ın dramı, yürekleri parçalıyor.

Van'da yaşayan Nazlı Sancar'ın (41) kızı Şeyma, 12 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldı. O günden beri kızından bir haber alamayan acılı anne, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eyleme katılarak, daha sonra bu eylemi Van'a taşıdı. Van'da her hafta eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar, 12 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için mücadele eden anne Sancar, gözyaşları içerisinde kıyafetlerine sarıldığı kızına, 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

"Kızımı kaçıran HDP'liler de çocuklarının kıyafetlerine sarılsın"

İHA muhabirine konuşan anne Nazlı Sancar, 14 Mayıs'ta yine buruk bir ' Anneler Günü' geçirdiğini belirtti. Kızı Şeyma'nın da anne olacağını kendisinin de onun gününü kutlayacağını ifade eden Sancar, "Ben onun, o da benim günümü kutlayacaktı. Şeyma'nın kaçırıldığı günden bu yana diğer çocuklarımın günümü kutlamasına izin vermiyorum. Çocuklarım bu yüzden günümü kutlamıyor. Kızım Şeyma gelmeden ne anneler günüm, ne kadınlar, ne de bayramlarım var. Bu yüzden hep bir yanım eksiktir. Özel günlerde kızımın kıyafetlerine sarılıyorum. Sadece bu montları hatıra olarak saklayabildim. Ben nasıl kızım kıyafetlerine sarılarak gününü kutluyorsam, kızımı kaçıran HDP'liler de çocuklarının kıyafetlerine sarılsın. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar, benim gibi garibanların çocuklarını ise mağarada öldürtüyorlar" dedi.

"Kızımın 'anne' demesini çok özledim"

Kızının kendisine 'anne' demesini çok özlediğini dile getiren Sancar, "Her Anneler Günü'nde gelip bana çiçek alıyordu. Bayramımı ise ilk o kutlardı. Hiçbir Anneler Günü'nü çiçeksiz geçirmezdim. Şeyma'nın geldiği gün, benim günümdür" diye konuştu. - VAN