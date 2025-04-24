PKK'nın Feshi İçin Havadan Bildiriler Atıldı
MSB kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın feshi ve silah bırakması için hazırlanan Türkçe, Kürtçe ve Arapça bildiriler, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarına havadan atılıyor.
MSB kaynakları: "Terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek maksadıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler, Irak'ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel