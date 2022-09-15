Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK mağduru aileler bin 109 gündür evlat nöbetinde

Yerel Haberler

PKK mağduru aileler bin 109 gündür evlat nöbetinde Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 109 günündür kararlılıkla sürdürüyor.

Pkk mağduru aileler bin 109 gündür evlat nöbetinde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 109 günündür kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 109'uncu gününde devam ediyor.

7 yıl önce oğlu Aziz Demir'in HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Güzide Demir, evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Demir, "Oğlum için burada evlat nöbeti tutuyorum. 3 senedir biz buradayız, 4'üncü senemize girdik. Çocuklarımız gelene kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Oğlumu dağa götürüp orada mahkum etmişler. Oğlum kandırıldı. Oğlumu almayana kadar buradan bir yere gitmeyeceğim. Aziz, oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. 7 yıla yakındır senin peşini bırakmadım. Orası senin yerin değil, oğlum evine dön. Ceza almadan ailene kavuşacaksın. 37 çocuk ceza almadan ailesine kavuştu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Yerel

Halkların Demokratik Partisi PKK 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title