PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 26 vatandaş mezarları başında anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde 30 yıl önce bir yolcu minibüsünün geçişi sırasında teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan 26 kişi, mezarları başında dualarla anıldı.

Midyat'ın Kayalıpınar Mahallesi'nde 1993 yılında yolcu minibüsünün PKK terör örgütü tarafından döşenen mayına basması sonucu şehit olan 26 vatandaş için tören düzenlendi. Tören alanı Türk bayraklarıyla donatılırken, aradan geçen 30 yıla rağmen acılar ilk günkü gibi tazeliğini korudu. Programa Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 14. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Midyat Emniyet Müdürü Orhan Koç, Midyat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kalendar Savaş Ünal, Midyat Müftüsü Ergün Bulunmaz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitleri anma töreni, şehit düşen 26 vatandaşın mezarlarının ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi. - MARDİN