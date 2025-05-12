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PKK Kendini Feshetti, Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Umutları Artıyor

PKK Kendini Feshetti, Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Umutları Artıyor
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PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongresi'nde kendini feshettiğini açıkladı. Diyarbakır'da vatandaşlar ve esnaf, bu durumu olumlu karşılayarak terörsüz bir Türkiye için umutlarını dile getirdi.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde Pkk, 5-7 Mayıs'ta topladığı 12. Kongresinin kararını açıklayarak kendini feshettiğini duyurdu. Diyarbakır'da vatandaşlar ve esnaf, süreci olumlu değerlendirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde 1978 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın kurucularından Abdullah Öcalan ve beraberinde ilk kongresini yaparak kuruluşunu ilan etmişti. Yaklaşık 47 yıllık süreç, PKK'nın 12. Kongresini 5-7 Mayıs'ta toplayıp bugün açıkladığı fesih kararını duyurarak sona erdi.

'Terörsüz Türkiye' süreci olarak adlandırılan bu süreç ve karar, Diyarbakır'da vatandaş ve esnaf tarafından olumlu bir karar olarak değerlendirildi.

Esnaf Şahin Elaltunkara, 'Terörsüz Türkiye'nin 30 yıl önce olması gerektiğini belirterek, insanlara faydası olacağını söyledi. Vatana ve millete hayırlı olması dileklerinde bulunan Elaltunkara, "Geç kalınmış bir hareketti. Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin herkes güllük, gülistanlık yaşasın dışardan turist yerli turistler gelsin memleketimize burada herkes rahat etsin esnafımız kazansın" dedi.

Esnaf Nedim Aba, silahın bırakılmasında sonra daha çok turist geleceğini belirterek, "Allah'ın izniyle, şehrimiz daha çok gelişecek. Sanayi bakımından da çok gelişiriz, turizm bakımdan geliştik inşallah biraz daha gelişiriz. Gelsinler bizi tanısınlar kulaktan kulağa anlattıkları gibi değiliz. Gelen zaten hayran kalıyor misafirperverliğimiz zaten en üst düzeyde bizi tanıyan buraya gelmeyen pişman olmuyor" diye konuştu.

Abdullah Meşe ise, ölümlerin bitmesi ve huzur ortamının olmasını istediklerini dile getirerek, "Turistler zaten son zamanlarda çok fazla geliyordu artık daha rahat ve daha fazla gelecekler" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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