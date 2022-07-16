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Piknik alanlarında hafta sonu yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Piknik alanlarında hafta sonu yoğunluğu

Mardin'de piknik alanları hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.

Mardin'de piknik alanları hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor.

Kızıltepe ilçesine bağlı Ulu köyündeki sulak piknik alanları hafta sonları dolup taşıyor. Hafta sonlarının dolu dolu geçtiğini söyleyen işletmeci Sabri Aslan, "Hafta içi mesai yapıp sıcaklardan bunalan vatandaşlar aileleri ile birlikte hafta sonları piknik alanlarımıza geliyor. Havuzda hem yüzüp serinliyorlar hem de yeşil alanın ve serin suların keyfini çıkarıyor. Bizler de elimizden geldiği kadar bütün ziyaretçilerimize kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen yerli ziyaretçiler de buraları gezip piknik yapıyorlar" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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