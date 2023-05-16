Pikniğe gittiler, baraj sularının altında kaldılar

Otomobili su altında kalarak arıza yapan sürücü, uyarı yapılmadan su tahliyesi yapılmasına tepki gösterdi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde pikniğe giden vatandaşlar baraj sularının tahliyesi ile su altında kaldı. Otomobili su altında kalarak arıza yapan vatandaşlar suyun habersiz tahliye edilmesiyle bölgede mahsur kaldılar.

Erzurum'un İspir ilçesi Bahçeli mevkiinde piknik yapan Serhat Pehlivan ve Nevret Uzun, araçları da su altında kaldığı için çalışmayınca bölgeden çıkamadılar. Serhat Pehlivan, "Aracımla piknik yapmak için ailem ile birlikte park yeri olan bahçeye gittik. Bir anda Güllü bağı barajı sularının bırakılması sonucu Çoruh nehrinin taşması sonucu aracımla sular altında kaldık. Her hangi bir uyarı ve siren olmaması sonucu mağdur olduk. Burada piknik her zaman yapılıyor madem tehlikeli bölge neden çit alanı içerisine alınmamış. Aracımızı zor şartlar altında Çoruh suyuna kapılmadan kurtardık. Çoruh vadisinde uyarıcı ve ışıklar ile vatandaşların bilgilendirmesini talep ediyoruz" diye konuştu.