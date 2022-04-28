Pide ustalarının zorlu Ramazan mesaisi

250 derecelik fırının karşısında Ramazan mesaisi

Bunaltıcı sıcakta pide mesaisi

ESKİŞEHİR - Eskişehirli fırıncılar, Ramazan ayında vatandaşa pide yetiştirebilmek için her gün 250 derecelik fırının karşısında çalışıyorlar.

Ramazan ayında, sofraların vazgeçilmezi olan pideyi pişirmek için fırıncılar 250 derecenin karşısında çalışıyorlar. Vatandaşın yılda bir kez yiyebildiği bu geleneksel lezzet için iftar saatine kadar her gün çalışan fırıncılar hem hava sıcaklığından hem de fırının yaydığı yüksek ısıdan dolayı bir hayli zorlanıyorlar. Zor şartlar altında çalışan ustalar, vatandaşa sıcacık pideler sunabilmek için oruç ibadetlerini de yerine getiremiyorlar.

"Bayılma derecesine gelmiştim"

Geçmişte Fırının yaydığı ısı ve ekmeklerin sıcak buharından dolayı oruçluyken bayılma derecesine geldiğini değinen fırıncı Hüseyin Topçu," Ramazan'da pidenin ateşi birazcık yüksek oluyor. 250-300 derece gibi bir ateşle çalışıyoruz. Bir de hava sıcaklığı buna eklenince baya bir zorluk yaşıyoruz ama vatandaşa hizmet etmek için yılda bir kere de olsa bu zorluğu çekiyoruz. Niyetli olamıyoruz 300 derece ateşin karşısında tutamıyoruz. Eskiden bir iki kere denemiştik ama yapamadık. Çok zor günler geçirdik. O yüzden maalesef tutamıyoruz. Bayılma derecesine gelmiştim en son tuttuğumda. Son dakikaları getiremez ve ağzımızı açamaz olduk. Fırının içinden 300 derece ateş var buhar da çıkıp yüzümüze vurunca dilimiz damağımız yapışıyor, konuşamaz hale geliyorduk. Herkes oruçluyken biz burada hizmet ediyoruz, vatandaş da yılda bir kez pide yiyeceği için biraz heyecanlı oluyor. Bu yüzden onlara hizmet etmek, onların isteklerini karşılamak birazcık daha zor oluyor ama işimiz bu olduğu için severek yapıyoruz." dedi.