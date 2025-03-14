Pi Şenliği ile Matematik Eğlencesi

MSKÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri, 14 Mart Dünya Matematik Günü kapsamında ilk ve ortaöğretim öğrencileriyle Pi Şenliği'nde bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğinde 14 Mart Dünya Matematik Günü kapsamında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Pi Şenliği düzenlendi.

Prof. Dr. Burçak Boz Yaman liderliğinde hazırlanan şenlikte, 20 masada Mangala, Origami, Go Oyunu, Üç taş ve daha birçok çeşitli matematik etkinlikleri 65 gönüllü atölye lideri ile öğrencilere tanıtıldı.

BİLSEM öğrencileri ve öğretmenlerinin de destek verdiği etkinlikte, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine çeşitli matematik oyunları oynamaları teşvik edildi. Bu vesileyle öğrenciler, matematik becerilerini geliştirip, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı.

Etkinliğe MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Özcan Kuşcu da katıldı.

Kurulan oyun masalarını tek tek gezerek öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçiren protokol, matematik oyunlarına eşlik etti. - MUĞLA