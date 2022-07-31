Peyzaj teknikeri KDK'nın kararıyla mimarlar için öngörülen zam ve tazminattan yararlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Peyzaj teknikeri KDK'nın kararıyla mimarlar için öngörülen zam ve tazminattan yararlandı

Peyzaj teknikeri KDK'nın kararıyla mimarlar için öngörülen zam ve tazminattan yararlandı

Peyzaj teknikeri unvanıyla çalışma hayatını sürdüren bir vatandaş, üst öğrenim zam, tazminat ve özel hizmet tazminatından yararlanmak için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

 - Güncelleme:

Peyzaj teknikeri unvanıyla çalışma hayatını sürdüren bir vatandaş, üst öğrenim zam, tazminat ve özel hizmet tazminatından yararlanmak için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, vatandaşın sorunlarını gidererek, öngörülen zam ve tazminattan yararlanmasını sağladı.

Üniversitede peyzaj teknikeri unvanında çalışan bir vatandaş, 2020 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olduğunu, diplomasını çalıştığı kuruma verdiğini ve teknik hizmetler sınıfı için öngörülen üst öğrenim zam, tazminat ve özel hizmet tazminatı hakkında tebliğ tarihinden itibaren yararlanamadığını belirterek, üst öğrenim hakkında belirleyici ilgili kanunun hükümleri doğrultusunda zam ve tazminatlardan faydalanması için konuyu Ombudsmana taşıdı. Konuyu inceleyen Kamu

Denetçiliği Kurumu, başvuranın özel hizmet tazminatından yararlanabilmesi için kadroya atanma şartı aranmayacağını, somut olayda olduğu gibi "peyzaj mimarı" kariyerine haiz olmanın yeterli kabul edilebileceğini tespit ederek, ilgili kanunda yer alan mimarlar için öngörülen zamlar ile özel hizmet tazminatından yararlanabileceğini belirledi. Yaptığı incelemeler sonucunda başvurucuyu haklı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucuyla ilgili kanun çerçevesinde özel hizmet tazminatının ödenmesi yönünde ilgili üniversitesi rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ilgili üniversiteye verdiği tavsiye kararı üzerine başvurucunun mağduriyeti giderildi. İlgili üniversite, başvurucunun mimarlar için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırıldığı bilgisini Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirdi. KDK'nın verdiği karar ile bu tür sorun yaşayan binlerce vatandaşın mağduriyeti giderilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title