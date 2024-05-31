Peynir Üreticileri Satışlardan Memnun Değil

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(KADİRLİ)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde peynir üreticiliği yapan Tekin Topbaş "İnsanlar pahalı geldiği için ister istemez birini alsa birini alamıyor. Eskiden depolarımız haftada dolar boşalırdı ama şu an büyük bir problem var. Satışlarımız azaldı perakende olsun toptan olsun, şu an için piyasa çok durgun. Pazarda insanlar alım gücüne göre bir kilogram alacaksa yarım kilogram alıyor. Sonuçta gıda ama az olarak tüketmek zorunda tabi ki eski satışlar yok. İnsanlar peynir yemez oldu kimisi yemiyor birini alsa birini alamıyor sonuçta, pahalılıktan dolayı. Bu işin sonu iyi değil" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır peynir üreticiliği yapan Tekin Topbaş, eski satışlarının olmadığını dile getirdi.Topbaş, şunları söyledi:

"Kadirli'de toptan ve perakende peynir satışları yapıyoruz. 20- 25 beş yıldır bu işin içindeyim ama bu son iki yıldır yaşadığımız süt ürünlerinin pahalı olması, insanların alım gücünün düşük olması nedeniyle depolarımız ağzına kadar dolu. İnsanların alım gücü düşük. Satışlarda sıkıntı yaşıyoruz Kadirli bölgesinde. Adana bölgesine gidiyoruz, Adana bölgesinde de sıkıntı yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun milletimizin ve bizim ama bu gidişat hiç iyi değil. Satış olmaması, elektrik maliyeti, mazot maliyeti elbette ki ister istemez etkiliyor. Sonuçta sirkülasyonu olan bir iş. Sütle uğraştıktan sonra çarkı döndürmen lazım o da işte satış olmayınca sıkıntıya giriyoruz.

"İnsanlar peynir yemez oldu"

İnsanlar pahalı geldiği için ister istemez birini alsa birini alamıyor. Eskiden depolarımız haftada dolar boşalırdı ama şu an büyük bir problem var. Satışlarımız azaldı perakende olsun toptan olsun, şu an için piyasa çok durgun. Pazarda insanlar alım gücüne göre bir kilogram alacaksa yarım kilogram alıyor. Sonuçta gıda ama az olarak tüketmek zorunda tabi ki eski satışlar yok. İnsanlar peynir yemez oldu kimisi yemiyor birini alsa birini alamıyor sonuçta, pahalılıktan dolayı. Bu işin sonu iyi değil ama benim görüşüm."