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Peygamberler Şehrinde bayram namazı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Şeyhanlı - Yerel
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Peygamberler Şehrinde bayram namazı coşkusu Peygamber şehri Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş camilere akın etti.

Peygamberler Şehrinde bayram namazı coşkusu

ŞANLIURFA - Peygamber şehri Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş camilere akın etti.

Şanlıurfa'da her bayram olduğu gibi bu bayramda başta Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi olmak üzere kent merkezindeki camiler vatandaşların akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren camileri dolduran vatandaşlar saf tutmaya başladı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterdi. Namaz ve ziyaretlerin ardından vatandaşlar dua ve salavatlar getirerek kurbanlarını kesmek için evlerinin yolunu tuttu.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Yerel

Kurban Bayramı Şanlıurfa Yerel Güncel Haberler

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