"Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans büyük ilgi gördü.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapılan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Grup Ravza'nın ilahi ve ezgileriyle devam etti.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve Adıyaman Valisi Osman Varol'un açılış konuşmalarının ardından Diyanet işleri Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" başlıklı konferans verdi. - ADIYAMAN