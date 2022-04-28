Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i görenler gözyaşlarına hâkim olamadı

Edirne'de Kadir Gecesi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i gören vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Korona virüs salgınında tedbirlerin esnetilmesiyle birlikte iki yıl aradan sonra Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'de de Kadir Gecesi camilerde idrak edildi.

Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda vatandaş camileri doldurdu. Selimiye Camii'nde saf tutan binlerce vatandaş, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Kadir gecesi dolayısıyla Hazreti Muhammed SAV'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, cemaatin ziyaretine sunuldu. Sakal-ı Şerif'e gösterilen yoğun ilgi nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Muharrem Genç, "Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olduğunu sevgili peygamberimiz bizlere ifade buyurmuştur. Halkımızın da bu geceye ayrı bir önem verdiklerini görüyoruz. Bu gece efendimizin Sakal-ı Şerif'ini ziyarete açtık. Halkımız büyük bir ilgi gösterdi." açıklamasına bulundu.

Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarına hakim olamayan Ayşen Han, çok duygu dolu anlar yaşadığını söyledi. Duygularının anlatılmaz olduğunu belirten kadın, Kadir Gecesi için İstanbul'dan Edirne'ye geldiğini ifade etti. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel