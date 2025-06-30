Peygamber Efendimizin Karikatürüne Soruşturma Başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinin Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlattığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili, 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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