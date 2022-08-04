Pervane böceklerinin ışıkla dansı Ardahan'ın Posof ilçesinde pervane böceklerinin lamba ışığında ki dansı görsel şölen oluşturdu. Ardahan'ın Posof ilçesinde pervane böceklerinin lamba ışığında ki dansı görsel şölen oluşturdu. Posof'ta cadde ve sokakları aydınlatan lamba ışıklarının altında adeta dans eder gibi uçan pervane böcekleri görsel şölen oluşturdu. Geceleri belirli saate kadar lambaların etrafından ayrılmayan pervanelerin ışık altında ki dansı izlemeye değer görüntüler oluşturdu. - ARDAHAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Ardahan Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Pervane böceklerinin ışıkla dansı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.