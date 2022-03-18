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Personellerin günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Personellerin günü kutlandı

DÜZCE (İHA) – Dünya Sosyal Hizmet Günü sebebi ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli personellerle kutlama yemeği organize edilerek, personellerin günü kutlandı.

DÜZCE (İHA) – Dünya Sosyal Hizmet Günü sebebi ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli personellerle kutlama yemeği organize edilerek, personellerin günü kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Dünya Sosyal Hizmet Günü sebebi ile Düzce'de görev alan personellerle kutlama programı organize etti. Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş'ın da katılım sağladığı kutlama yemeğinde müdürlükte çalışan sosyal hizmet personellerinin günü kutlandı. - DÜZCE

Personellerin günü kutlandı

Personellerin günü kutlandı

Personellerin günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ercan öztürk, Düzce, Yerel, Haberler

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