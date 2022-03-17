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Personellere teşekkür plaketi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Personellere teşekkür plaketi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2021 yılı içerisinde vefa sosyal destek ekipleri için çağrıları karşılayan kurum personellerine teşekkür plaketi verildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2021 yılı içerisinde vefa sosyal destek ekipleri için çağrıları karşılayan kurum personellerine teşekkür plaketi verildi.

2021 yılı içerisinde Korona virüs salgınında sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan vefa sosyal destek ekiplerine gelen çağrıları karşılamak için başka kurumlardan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne görevlendirilen personellerin görev süresi sona erdi. Kurumlarına geri dönen Necla Çalışkan, Güler Gül Kudal, Yunus Atasever ve Eda İşlek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. - DÜZCE

Personellere teşekkür plaketi verildi

Personellere teşekkür plaketi verildi

Personellere teşekkür plaketi verildi

Personellere teşekkür plaketi verildi

Personellere teşekkür plaketi verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı, Koronavirüs, Düzce, Yerel, Haberler

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