Pergel Üyelerine Çocuk Odaklı Eğitim Verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pergel Üyelerine Çocuk Odaklı Eğitim Verildi

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Pergel Üyelerine Çocuk Odaklı Eğitim Verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları için oluşturduğu Personel Geliştirme (PERGEL) projesi kapsamında Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle “Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı” yapıldı. İlgili alanlarda çalışan Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik eğitim beş gün sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları için oluşturduğu Personel Geliştirme (PERGEL) projesi kapsamında Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle "Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı" yapıldı. İlgili alanlarda çalışan Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik eğitim beş gün sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları için geliştirdiği Personel Geliştirme PERGEL projesi kapsamında Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle "Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı" düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun da ziyaret ettiği etkinlik, 23-27 Mayıs tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa PERGEL üyesi psikolog, psikolojik danışman (PDR), sosyolog, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, çocuk hakları ve benzer alanlarda çalışan personel katıldı. Eğitim ile çocuklarla kurulan ilişkilerde çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek olumlu davranışların pekiştirilmesi ve olumsuz davranışların değiştirilmesine yönelik güçlendirici, kapsayıcı, hak temelli pedagojik perspektiflerin güçlendirilmesi hedeflendi.

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title