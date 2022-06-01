Pergel Üyelerine Çocuk Odaklı Eğitim Verildi - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları için oluşturduğu Personel Geliştirme (PERGEL) projesi kapsamında Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle "Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı" yapıldı. İlgili alanlarda çalışan Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik eğitim beş gün sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları için geliştirdiği Personel Geliştirme PERGEL projesi kapsamında Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle "Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygınlaştırma Programı" düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun da ziyaret ettiği etkinlik, 23-27 Mayıs tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa PERGEL üyesi psikolog, psikolojik danışman (PDR), sosyolog, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, çocuk hakları ve benzer alanlarda çalışan personel katıldı. Eğitim ile çocuklarla kurulan ilişkilerde çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek olumlu davranışların pekiştirilmesi ve olumsuz davranışların değiştirilmesine yönelik güçlendirici, kapsayıcı, hak temelli pedagojik perspektiflerin güçlendirilmesi hedeflendi.

ANKA / Yerel