Perdeyle lokantanın camlarını kapatarak Ramazan önlemi aldılar

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Ramazan ayı dolayısıyla bir lokantanın camları perdeyle kapatılarak ince bir düşünce örneği sergilendi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bazı lokantalar içerdeki yiyecek ve içeceklerin gözükmemesi için çeşitli çözüm yolları buldu. Eskişehir'de bulunan bir lokanta, camlarını perdeyle kapatarak hem yiyeceklerin hem de yemek yiyenlerin dışarıdan görünmesinin önüne geçiyor. Lokantanın işletmecisi Celil Kök, şu ana kadar Ramazan aylarında çalışmadıklarını fakat bu sene çalışmak zorunda olduklarını dile getirdi. Kök, oruç tutan insanlara zarar vermemek ve saygı göstermek adına perde kullandıklarını söyledi.

"Perdeyle camları kapatmak bizim düsturumuz"

Ramazan ayında hayata geçirdikleri perde uygulamasıyla vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Kök, "Biz bu zamana kadar Ramazan ayında dükkan açmıyorduk. Fakat geçen senelerde pandemiden dolayı dükkan açamadığımız zamanlar oldu, ekonomik sorun yaşadık. Bundan dolayı bu sene dükkanımızı açmak mecburiyetinde kaldık. İnsanların da sağduyusuna güvenerek, yanlış bir şey yapmamak adına Ramazan boyunca dükkanının önünü perdeyle kapatarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz 82 senelik bir müesseseyiz ve bunca zamandır Ramazan ayında kapalıyı olurduk. Bu yüzden tepki mutlaka olacak ama herkesin de kendine göre bazı geçerli sebepleri var. Biz bunları saygı ile karşılayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Perdeyle camları kapatmak bizim düsturumuz. İnsanlar da iyi karşıladılar, 'Açmışınız ama hiç olmazsa camları kapatarak bu işin önüne geçmişiniz' dediler. Bu şekil de iyi yönde tepkiler aldık" dedi. - ESKİŞEHİR