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Penta Teknoloji 2024'te %32 Büyüme Gösterdi

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Penta Teknoloji, 2024 yılı konsolide cirosunu %32 artışla 23,9 milyar TL olarak açıkladı. Şirket, dijitalleşme ve iş süreçlerindeki optimizasyonlarla bilişim teknolojileri sektöründeki güvenilir konumunu koruyor.

Geniş müşteri portföyü ve iş ortaklarına sunduğu uçtan uca çözümlerle, bilişim teknolojileri dünyasının öncü şirketlerinden biri olan Penta Teknoloji, başarılı finansal performansını sürdürdü. Şirketin 2024 yılı konsolide cirosu, önceki yıla göre yüzde 32 artışla 23,9 milyar TL oldu.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2024 yılını başarılı bir finansal performansla kapattı. Şirketin 2024 yılı konsolide cirosu, önceki yıla göre yüzde 32'lik artışla 23,9 milyar TL olurken, brüt karı yüzde 27 artarak 1,7 milyar TL'ye ulaştı. 2024'te FAVÖK'ü yüzde 3'lük artışla 1 milyar TL olan Penta Teknoloji'nin FAVÖK marjı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji aynı dönemde 387,7 milyon TL vergi öncesi kar elde etti.

"Dijital dönüşüm odağımızı 2025'te yeni projeler ile güçlendireceğiz"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin geniş ürün yelpazesinin yanı sıra dijitalleşme ve iş süreçlerindeki optimizasyon adımlarıyla 2024 yılında da bilişim teknolojileri sektörünün güvenilir iş ortağı olarak konumlanmaya devam ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Hız, verimlilik ve iş geliştirme konularında iş ortaklarımızla kurduğumuz iş birlikleri ve geliştirdiğimiz projelerle önemli başarılara imza attık. Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız, lojistikteki yetkinliğimiz ve müşteri memnuniyetini odağına alan hizmet anlayışımızla paydaşlarımızı ve sektörü ileri taşıdık. İş ortaklarımızın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve sürekli yenilenen dijital çözümlerimizle, sektörde fark oluşturan uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. Dijitalleşmeyi stratejik önceliklerimiz arasında konumlandırarak, sunduğumuz yenilikçi hizmetlerle iş ortaklarımızın rekabet gücünü artırıyor, güçlü finansal yapımız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz. 2025 yılında da dijital dönüşüm alanındaki kararlı adımlarımızı sürdürerek iş süreçlerinde mükemmelliği hedefleyen stratejilerimizle büyümeye ve sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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