Pendik'te Sıcaktan Yumurta Pişirme Deneyi

Pendik'te Sıcaktan Yumurta Pişirme Deneyi
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Pendik'te bir esnaf, aşırı sıcakları mizahi bir şekilde yansıtarak kaldırımda yumurta pişirdi. 40 dereceyi bulan sıcaklıkta, asfaltın ortasında yumurta pişiren esnaf, ilginç manzarasıyla dikkat çekti.

Pendik'te bir esnaf, 40 dereceyi bulan sıcak havayı fırsata çevirdi. Çevredekileri hayrete düşüren görüntülerde kaldırımın ortasına bıraktığı tavada yumurta pişiren vatandaş, sonrasında ise asfaltın kenarına oturarak pişirdiği yumurtayı afiyetle yedi.

Son günlerde ülkenin pek çok yerinde yaşanan kavurucu sıcaklar İstanbul'u da etkisi altına almaya devam ediyor. Gün içinde yer yer 40 dereceleri bulan sıcaklıklar nedeniyle klasikleşmiş olan 'asfaltta yumurta pişirme' görüntülerinden bir yenisi Pendik'ten geldi.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde esnaflık yapan Ünsal Kuş, hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmek adına asfaltta yumurta pişirmeyi denedi. Kaldırım üzerine tava bırakan vatandaş; kırdığı yumurtanın asfalt sıcaklığıyla birlikte pişmesini bekledi. Tavadaki yumurtanın bir süre sonra piştiği görülürken, ortaya çıkan ilginç manzara bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yarım saat boyunca asfalttaki sıcaklıkla yumurtasının pişmesini bekleyen Kuş'un, pişen yumurtayı yine asfalt üzerine oturarak yemesi ise görenleri hayrete düşürdü.

"Pişmesi 15-20 dakika sürdü, kuru kuru gitmez diye yanına çay söyleyip yedim"

Esnaf Ünsal Kuş, asfaltta yumurta pişirme deneyini bunaltıcı sıcaklıklara mizahi şekilde yaklaşmak amacıyla yaptığını ifade etti. Deneyi olumlu sonuçlanan ve yumurtasının lezzetli bir şekilde piştiğini dile getiren Kuş, "Maalesef dükkanda pek iş yok, biz de can sıkıntısından böyle mizahi bir şey yapalım istedik. Hava bugün çok sıcak, yumurtayı koyduğun zaman pişiyor. Bizimki de öyle oldu, ben zaten orta pişmiş seviyorum, o yüzden 15-20 dakika tuttum ama bir 5-10 dakika daha olsaydı tam pişmiş olacaktı. Yumurta da kuru kuru yenmiyor diye arkadaştan çay getirmesini rica ettim, oturdum çay içip yumurtamı yedim. Yoldan geçenler bana bakıyordu tabii, 'Pişti mi, güzel oldu mu?' diye soranlar oldu. Bence güzeldi, onlar da araçların ya da asfaltın üstünde pişirmeyi deneyebilirler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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