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Pendik'te Patatesler Çöpe Döküldü, Vatandaş Tepki Gösterdi

Pendik'te Patatesler Çöpe Döküldü, Vatandaş Tepki Gösterdi
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Pendik'te bir alışveriş merkezinde kasalarca patatesin çöpe dökülmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı. Görüntüleri kaydeden bir vatandaş, ucuz fiyatla satılmadan çöpe atılmasına karşı çıktı.

Pendik'te Hakmar Alışveriş Merkezinde kasalarca patates çöpe döküldü. Görüntüler vatandaşın tepkisine yola açarken, görüntüleri kayda alan vatandaş, " Millete ucuz vermek yerine çöpe dökün, ucuz verin millet yesin ne var yani" diye tepki gösterdi.

Pendik Kavakpınar Mahallesinde Hakmar Alışveriş Merkezi çalışanları henüz bilinmeyen bir nedenle kasa kasa patatesi çöpe döktü. Görüntüler vatandaşın tepkisine yol açtı. Görüntüleri kayda alan vatandaş, "Millete ucuz ucuz vermek yerine dökün çöpe, ucuz verin millet yesin ne var yani" diye tepki gösterdi. Konuyla ilgili zincir marketten henüz bir açıklama yapılmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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