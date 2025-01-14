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Pendik'te öğretmene saldırı: "'Şiddete dur' diyoruz"

Pendik'te öğretmene saldırı:
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Pendik'te bir ilkokul öğretmeni, servis yoluna girenleri yaya yoluna yönlendirdiği gerekçesiyle saldırıya uğradı.

Pendik'te bir ilkokul öğretmeni, servis yoluna girenleri yaya yoluna yönlendirdiği gerekçesiyle saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle beyin travması geçiren öğretmen, saldırgandan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası okul önünde açıklama yapan eğitimciler, "Öğretmene şiddete dur de" çağrısında bulundu.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesindeki 75. Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu'nda okul çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, servislerin çıktığı yoldan yayaların geçmesine izin vermediği gerekçesiyle öğretmen İbrahim Cengiz'e saldırdı. Yumruk darbeleriyle beyin travması geçiren Cengiz, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Olayın ardından okul önünde bir araya gelen eğitimciler, düzenledikleri basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı. 'Kınıyoruz. Yeter artık! Öğretmene şiddete dur de' sloganıyla tepki gösteren öğretmenler, meslektaşlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekti.

"Beyin travması ile atlattım ama birçok arkadaşım hayatını kaybetti"

Darp edilen öğretmen İbrahim Cengiz, "Eğitim gönüllüleri ve eğitimciler olarak görevimizi yapıyoruz. Görevimizi yaptığımız sırada bir vatandaşımız tarafından darp edildim. Hiç kimsenin birbirine bu şekilde davranmaması gerekir. Biz velimizi kurallara riayet ederek güvenli bir şekilde yaya yoluna yönlendirirken darba maruz kaldık, üzgünüz. Bu şiddet olaylarının sürekli olması bizi üzüyor artık. Ben bugün belki beyin travması ile atlattım ama birçok öğretmen arkadaşımız hayatını kaybetti. Biz haklıyız. Sonuna kadar da hakkımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öğretmenlerimize şiddet son bulsun"

Hürriyetçi Eğitim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Abdulkadir Apaydın ise, "Üzülerek şunu görüyoruz, öğretmenlerimize şiddet artarak devam ediyor. İbrahim öğretmenimizi görevi başında şehit verdik. Biz yaka kartlarımızı, 'öğretmene şiddete dur de' diye takıyoruz. Artık takmak istemiyoruz, öğretmene şiddet son bulsun. Bu yaka kartlarımızı çıkartalım. Buradan yetkililere sesleniyorum, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili bir revize yapıldı ama bunu yeterli görmüyoruz. Şiddetin son bulmasını, öğretmenlerimizin kılına bile dokunulmamasını istiyoruz. 'Öğretmene şiddete dur' diyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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