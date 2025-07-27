Pendik'te Engelli Vatandaşa Esnaflar Yardım Etti

Pendik'te akülü aracının freninin boşalması sonucu yere düşen engelli Fatih Bayrak'ın yardımına çevredeki esnaf koştu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli vatandaş Fatih Bayrak her sabah olduğu gibi alışveriş yapmak ve esnaf arkadaşlarını ziyaret etmek için evinden çıktı. Kullandığı akülü aracın freninin boşalması sonucu geri geri kayan araçtan yere düştü. Fatih Bayrak'ın yardımına çevredeki esnaf koştu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Fatih Bayrak, "Sabah buraya alışverişe geldim. İçeride müşterisi vardı, dışarıda biraz beklemeye başladım. Kaldırıma arkam dönük bir şekilde duruyordum. O sırada bir aracın motor kısmından ses geldi, frenleri boşalmış olacak ki araba geri geri gitmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadan bir telaş başladı, ben de panikledim. Araba hızla üzerime gelince bir anda 'langırt' diye döndüm ve kaldırımdan aşağı düştüm. Sağ tarafıma doğru terse yattım. Şu anda omzumda ve sağ tarafımda ağrı var ama çok şükür daha kötü bir şey olmadı. Etraftaki insanlar hemen yardımıma koştular, beni kaldırdılar. O an biraz baygın gibiydim ama toparladım. Sağ olsunlar, sonrasında da benimle ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Mahalle esnafından Ünsal Kuş ise "Fatih abimiz bizim müdavimimiz. Her sabah gelir, selamını verir, çayımızı içer, birlikte oturur sohbet ederiz. Olay günü de yine geldiğinde içeride müşterilerim vardı. Onlarla ilgilenirken dışarıdan bir ses duydum. Hemen dışarı koştum. Bir baktım Fatih abi yerde yatıyor. Yanımda müşteri arkadaşlar vardı, eşim de yanımdaydı. Hep birlikte koşup Fatih abiyi yerden kaldırdık. O sırada kazaya neden olan araç dağılmıştı, aküsü yerinden çıkıp bir tarafa fırlamıştı. Aküyü toparladım. İlk anda Fatih abi baygın gibiydi. Neyse ki kısa sürede toparladı. Kafasını yere çarptı mı diye endişelendik ama güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda kafasını vurmadığını, omzunun üstüne düştüğünü gördük. Omzu sert şekilde yere çarpmış. Şu an durumu iyi. Allah beterinden korudu" diye konuştu. - İSTANBUL