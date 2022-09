Pendik'te down sendromlu genç kızın düğün hayali gerçek oldu

Pendik'te yaşayan down sendromlu Özlem Akdeniz'in düğün hayali gerçek oldu.

Pendik'te yaşayan down sendromlu Özlem Akdeniz'in düğün hayali gerçek oldu. Kızının gelin olma hayalini gerçekleştiren anne, kına gecesinde göz yaşlarına hakim olamadı.

Pendik'te yaşayan, düğün ve gelinlik giyme hayali kuran 23 yaşındaki Özlem Akdeniz'in hayalleri gerçek oldu. Temsili düğün töreni için süslenen arabayla alana getirilen, burada dans eden Akdeniz'in eline kına da yakıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Akdeniz ve annesi, hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu anlar yaşadı. Akdeniz'in mutlu anlarına ailesi, arkadaşları ve Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin de eşlik etti. Şirin, down sendromlu Özlem Akdeniz'e hediye taktim etti. Temsili düğüne katılanlarla beraber halay çekip eğlenen Akdeniz'in mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan, babası vefat eden Akdeniz, babasının temsili düğünü görememesi nedeniyle göz yaşlarını tutamadı.

"Temsili düğün ile kızımızı burada mutlu ettiler"

Süleyman Pergel,"Down sendromlu kızımıza temsili bir düğün gerçekleştirdik. Bu düğünü gerçekleştiren Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Havva hanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bir kızımıza böyle bir etkinlik belki de ilk defa yapılıyor. Temsili düğün ile kızımızı burada mutlu ettiler" dedi.

"Bir düğünde yapılması gereken her şeyi yaptık"

Havva Kuvvet,"Bugün temsili olarak Özlem kızımızın gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdik. Kına yaptık, pastasını kestik. Bir düğünde yapılması gereken her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.

Gelin Özlem Akdeniz,"Düğünüm olduğu için herkese teşekkür ediyorum. Kınam da oldu düğünüm de oldu"

"Kızıma önce düğün yaptım sonra kına yaptım"

Anne Havva Akdeniz,"Özlem'in hayallerini gerçekleştirmek için bu yola baş koydum. Babası yok. Kızıma önce düğün yaptım sonra kına yaptım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"dedi. - İSTANBUL