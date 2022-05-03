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Pendik'te çocuklara bayram sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pendik'te çocuklara bayram sürprizi

İstanbul Pendik'te maskotlar, Vosvos araçlarla dolaşarak bayram şekeri ve balon dağıttı.

İstanbul Pendik'te maskotlar, Vosvos araçlarla dolaşarak bayram şekeri ve balon dağıttı.

Pendik Belediyesi, ilki geçen yıl gerçekleşen Ramazan Bayramı Çocuklarla Bayram Neşesi etkinliği çerçevesinde Pendik'teki tüm mahallelerde çocuklara dağıtılmak üzere 12 bin şeker paketi hazırladı. Şekerler ve balonlar, süslenen 12 minibüs ve Vosvos araçlarla sevimli maskotlar ve palyaçolar eşliğinde 36 mahallede çocuklara dağıtıldı.

"Çocuklar mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz"

Etkinliğe katılan Songül Polat, "Çok mutluyuz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik. Çocuklar mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Zehra Polat, "Çok eğleniyorum. Çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Vosvos, Pendik, Bayram, Yerel, Haberler

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