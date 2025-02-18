Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma başladı

Yenidoğan Çetesi sanıkları 3. kez hakim karşısında
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi

Pendik'te Çocuk Parkı Yanında Kimyasal Madde Dökme Olayı

Pendik'te Çocuk Parkı Yanında Kimyasal Madde Dökme Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te kimliği belirsiz kişiler, bir çocuk parkının yanındaki rögar kapağını açarak bilinmeyen bir kimyasal maddeyi kanalizasyona döktü. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri durumdan endişeli.

Pendik'te kimliği belirsiz kişiler, bir çocuk parkının hemen yanındaki rögar kapağını açarak bidonlardaki bilinmeyen maddeyi kanalizasyona döktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkın hemen yanında bulunan rögar kapağını açan kimliği belirsiz şahıslar, el arabasıyla taşıdıkları bidonlardaki kimyasal maddeyi kanalizasyona döktü. Bir saat boyunca aralıklarla gidip gelerek aynı işlemi yapan şahısların bu sırada rögar kapağını açık bırakmaları dikkat çekti. Ardından rögar kapağını kapatarak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Ergün Çolak, "Çocuklarımızın oynadığı bir park. Varsa bir sorumlusu ne dökülüyor tespit edilsin. Tehlikeli kimyasal madde mi döküyorlar, bu araştırılsın. Ama kapağı açık bırakıp gitmeleri çok tehlikeli bizim için. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Çoluk çocuk düşer Allah korusun. Sorumluların tespit edilmesini rica ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini yaptı
img

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor

Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor
Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

Topu belediyeye atan Bakan Ersoy vatandaşı ikna edemedi
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Elon Musk 'Çok sayıda vampir var' diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.