Pendik'te Cinayet Davasında Sanığın Cezası Talep Edildi

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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürüp cesedini parçalayan Bilal Dilek'in davasında, savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteminde bulundu. Sanık, suçlamaları kabul etmedi fakat duruşma 2025 yılına ertelendi.

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırarak cesedi çöp konteynerlerine atan sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2024 tarihinde öldürdüğü 79 yaşındaki Nihat Salih'in cesedini parçalayarak 4 farklı çöp konteynırına attığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Bilal Dilek'in (39) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Dilek ile müştekiler ve müşteki avukatları katıldı. Sanık Bilal Dilek, "Olay günü evde bile değildim. Eve 3 saat sonra geldim" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Eylül 2025 tarihine erteledi.

İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine bir şeyler attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı belirtiliyor. Sanık Dilek'in, ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği belirtilen iddianamede, balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu aktarılıyor. Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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