Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Vurularak Öldürüldü

Pendik'te iki çocuk annesi Safiye Bıçak, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Safiye Bıçak, Pendik'te düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan katil kocanın eşini öldürmeye gittiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (49), boşanma aşamasında olduğu eşi Vedat Bıçak (50) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat Bıçak yanında taşıdığı silah ile Safiye Bıçak'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan eş ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Safiye Bıçak için bugün Pendik Dumlupınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Safiye Bıçak'ın oğlu, kızı, akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bıçak'ın cenazesi Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, şüpheli Vedat Bıçak'ın cinayet öncesinde olay yerine gittiği ve silahla vurularak kanlar içinde yere yığılan Safiye Bıçak'ın yerde yattığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL