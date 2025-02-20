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Pendik Marina Karla Kaplandı: Drone Görüntüleriyle Kartpostallık Manzaralar

Pendik Marina Karla Kaplandı: Drone Görüntüleriyle Kartpostallık Manzaralar
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı Pendik Marina ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Drone ile çekilen görüntüler, karla kaplanmış muhteşem manzaraları ortaya koydu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında adeta beyaz örtüyle kaplanan Pendik Marina ve çevresi dronla görüntülendi.

Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Pendik'te de etkisini gösteren kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Evlerin çatısı, ağaçlar ve yollar karla kaplandı. Pendik marina ve çevresinde adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Pendik sahil ve çevresi dronla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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