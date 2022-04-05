Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor - Haberler

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Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

Pendik Belediyesi, Ramazan boyunca iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik Belediyesi, Ramazan boyunca iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor. İftar saatine denk gelen ve yolda olan vatandaşlar Pendik'te farklı noktalarda dağıtılan ikramlarla iftarını açıyor.

Ramazan'ın ilk gününden itibaren Pendik'in farklı bölgelerinde iftarlık paketler dağıtılmaya başlandı. Pendik Köprüsü Kurtköy-Tuzla Yönü, Tersane Köprüsü Pendik-Tuzla Yönü, Kemal Tahir Kütüphanesi, Tavşantepe Metro Çıkışı ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil önünde özenle paketlenmiş iftariyelik ikramlıklar vatandaşlara dağıtılıyor. Paketin içinde sandviç, meyve suyu ve su bulunuyor. İftara yetişemeyen vatandaşlar ikramlıklarla oruçlarını açabiliyor. Ramazan boyunca sürecek olan hizmette günde bin adet ikramlık dağıtılacak. - İSTANBUL

Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pendik, İftar, Yerel, Haberler

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