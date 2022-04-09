Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı Samsun'da bodrum katında üstten açık bırakılan pencereden dışarı çıkmak isteyen kedi sıkıştı.

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

SAMSUN - Samsun'da bodrum katında üstten açık bırakılan pencereden dışarı çıkmak isteyen kedi sıkıştı.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşanan olayda, canı yandığı için agresif olan kedi vatandaşın montuyla tutarak çekmesi ile kurtarıldı. Kedi pencereden kurtulmasının ardından gözden kayboldu.

Kediyi kurtaran Fatih Sağlam, "Orada bir kadın 'pencerenin orada kedi sıkışmış. Sesini de duyuramıyor. Kurtarabilir misin' dedi. O evin altına girmiş. Birkaç gündür oradaymış, sesi geliyormuş. Çıksın diye camı açmışlar. Oradan çıkmaya çalışırken pencerenin arasına sıkışmış. O yüzden de agresifti. Montumla yaklaşarak kediyi tutup çıkardım. Kedide de bende de bir zarar olmadı" dedi.

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

Pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title