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Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı

Adıyaman'da, bir ahır pencere korkuluklarına sıkışan sokak köpeğini AFAD ekipleri kurtardı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ahır pencere korkuluklarına sıkışan sokak köpeğini AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar Köyünde Ali Küçükdoğan'a ait ahırın pencere korkulukları arasından geçmek isteyen bir sokak köpeği demir korkuluk arasında sıkıştı. Sokak köpeğini fark eden vatandaşlar köpeği bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca durumu AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan köpek daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı

Pencere korkuluklarına sıkışan köpeği AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Köpek, Ahır, AFAD, Yerel, Haberler

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