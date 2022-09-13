Pençe-Kilit şehidine son görev Yerel Haberler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu memleketi Niğde'deki toprağa verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu memleketi Niğde'deki toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun naaşı, merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan babaevinde helallik alınmasının ardından belde meydanına getirildi. Şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip Niğde Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklioglu, Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende CHP'nin çelengini gören bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Niğde Yerel Haberler

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