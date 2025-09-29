Pençe-Kilit Şehidi Vedat Zorba'nın hatırası kütüphanede ölümsüzleşti
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Kütüphanesi'nin açılışı; şehidin ailesi ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın hatırası için kütüphane kuruldu. Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Kütüphanesi" açılış törenine şehidin ailesi, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, şehidin hatırasının gelecek nesillere aktarılacağı vurgulandı.
Açılış programı, şehidin ruhuna edilen dualarla sona erdi. - IĞDIR