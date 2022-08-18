Pençe Kilit Gazisine ziyaret Yerel Haberler Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kilit hareket bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Şevket Avcı' ya ziyaretler sürüyor. Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kilit hareket bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Şevket Avcı' ya ziyaretler sürüyor. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Pençe Kilit hareket bölgesinde yaralanan Kilisli Uzman Çavuş Şevket Avcı'yı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Başkan Ramazan, "Pençe Kilit Harekatı'nda terör örgütünün hain saldırısı sonucu yaralanan Şevket Avcı kardeşimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Askerimize acil şifalar dilerim" dedi. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kilis Irak TSK Yerel Haberler

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