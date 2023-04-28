Pelikanın midesinden çıkan şok etti

Kocaeli'de Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan pelikan bir ziyaretçi tarafından atılan pet şişeyi yuttu.

Kocaeli'de Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan pelikan bir ziyaretçi tarafından atılan pet şişeyi yuttu. Ekiplerin yerinde müdahalesiyle pelikanın midesinden çıkarılan pet şişe adeta şok etkisi yaptı.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da pelikan, bir ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu. Durumun fark edilmesi üzerine Ormanya'da bulunan uzman ekipler tarafından pelikana müdahalede bulunuldu. Pelikanın midesinden çıkan pet şişe adeta şoke etkisi oluşturdu. Ardından pelikan yeniden gölete bırakılarak balıkla besletildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ