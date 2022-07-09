Pehlivan, belediye personeliyle bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pehlivan, belediye personeliyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Pehlivan, belediye personeliyle bayramlaştı

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kurban Bayramı nedeniyle belediye personeliyle bayramlaştı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kurban Bayramı nedeniyle belediye personeliyle bayramlaştı. Personele iyi bir bayram tatili dileyen Başkan Vekili Pehlivan, "Bayram tatilini iyi değerlendirin, iyi dinlenin. Ailelerinize ve dostlarınıza zaman ayırın ve bayramlaşmayı ihmal etmeyin" dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kurban Bayramı sebebiyle belediye personeliyle birlikte Menemen Belediyesi Düğün Salonu'nda bayramlaştı. Başkan Vekili Pehlivan, "Bayramlar bir fırsattır. Kardeşliğin yenilenmesi, dostluğun yenilenmesi, küskünlüklerin sonlandırılması için bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Hepinizin ve kıymetli ailelerinizin Kurban Bayramı'nı bütün kalbimle kutluyorum. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Ailelerinizle sevdiklerinizle bir arada olacağınız, bayram coşkusunu kalplerinizde hissedeceğiniz bir bayram geçirmenizi diliyorum" diye konuştu. Bayram süresince hizmeti aksatmayacak çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Vekili Pehlivan, "1 yılı aşkın bir süredir sizlerle birlikte Menemen'e hizmet ediyorum. Daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi her birinizin bende yeri çok özel. Sizlerle aynı ekipte olmaktan, birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Kıymetli varlığınızı, samimiyetinizi bana her zaman hissettirdiniz. İyi ki varsınız. İlçemizin yükünü çeken emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizler vasıtasıyla tüm hemşerilerimin de bayramlarını kutluyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Menemen Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title