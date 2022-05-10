'Pedala Engel Yok' Dediler, Kleopatra Bisiklet Festivali'nde Farkındalık Yarattılar

MERSİN (ANKA) -

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'ta bu yıl ilkini düzenlediği ' Kleopatra Bisiklet Festivali', iki özel gereksinimli katılımcıya da ev sahipliği yaptı. Yüzde 100 görme engeli bulunan Zehra Aslanlı ile yüzde 65 görme engelli Umutcan Kurt, festivalin açılışının yapıldığı 6 Mayıs'ta Mersin'den tandem bisikletle yola çıkarak Tarsus Gençlik Kampı'na kadar pedal çevirdi. Aslanlı ve Kurt, 3 gün süren festivalde diğer bisikletlilerle birlikte Tarsus turu da attı.

Bisiklet tutkusuyla dolu Zehra Aslanlı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılmak için sosyal medya üzerinden bisiklet aktivisti Ebru Petek Budur ile iletişime geçti. Süslü Kadınlar Mersin Turu için geçenyıl da Zehra Aslanlı'ya destekte bulunan Budur, festival için Aslanlı'nın Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun'la iletişime geçmesini sağladı. Uygun, önceki senelerde tanıştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'nde çalışan Umutcan Kurt ile Zehra Aslanlı'yı buluşturarak tandem bisiklet ile Tarsus'u pedallamalarına aracı oldu.

"MERSİN'DEN TARSUS'A UMUT ÖNDE, ZEHRA ARKADA BİSİKLET SÜREREK BURAYA KADAR GELDİLER"

Mersin'de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için öncülük eden ve birçok kurumda çalışmalar yürüten bisiklet aktivisti Ebru Petek Budur, Zehra Aslanlı'nın festivale katılma hikayesini anlattı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu hazırladıkları dönemde Facebook'ta kişisel hesabına bir mesaj aldığını belirten Budur, detayları şöyle aktardı:

"Tandem bisikletlerle daha önce deneyimi olan bir genç kız. Geçtiğimiz sene hem bir arkadaşımın tandem bisikleti ve diğer bir arkadaşın bulduğu pilot arkadaşla Zehra buluştular. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılmak için tandem bisiklet sürüşü antrenmanı yaptılar ve tura katıldı. Hem Zehra hem ben hem de onu orada gören herkeste çok güzel bir farkındalık sağlandı. Bu sene de ' Kleopatra Bisiklet Festivali'ne gelirken Zehra ile hep iletişim halinde olduğum için 'Ebru Hanım ben de Kleopatra Bisiklet Festivali'ne gelmek istiyorum' dedi. 'Hemen' dedim. Zehra'nın bu sefer Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun'la iletişim kurmalarını sağladım. Umut'la Zehra; buradalar 3 gündür. Beraber akşam karanlığında, Mersin'den Tarsus'a Umut önde, Zehra arkada bisiklet sürerek buraya kadar geldiler."

"ÇOK NEŞELİLER, ÇOK HEYECANLILAR. ONLARI BÖYLE GÖRÜNCE BİZ DE ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı ve "10 Kasım Ata'ya Saygı-Pedala Engel Yoktur" projesinin kurucusu Süleyman Uygun, Umut ile "Pedala Engel Yoktur" projesi ile tanıştığını anlattı. Bir süre sonra irtibatı kaybettiklerini söyleyen Uygun, "Yeniden buluşuldu, yollarımız yeniden kesişti" dedi. Zehra ve Umut'un festivale katılım sürecini de anlatan Uygun, "Umut arkadaşımız kopilot oldu. İlk defa bu arada iki görme engelli arkadaşımız tandem kullanıyor. Birisi yüzde 35 görüyor, diğeri ise yüzde 100 göremiyor. Ama bu onların güvenini daha da çok artırıyor. Mersin'den buraya kadar pedalladılar. Çok neşeliler, çok heyecanlılar. Onları böyle görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Bizim de enerjimiz yükseliyor" diye konuştu.

"ZEHRA'YLA ÇOK UYUM SAĞLADIK"

Yüzde 35 görme engeli bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi'nde görev yapan personeli Umutcan Kurt, "Bisiklete pandemi öncesi başladım. Görme sıkıntım olduğu için biraz korkarak başladım ama Süleyman ağabeyimle bu korkuyu yenip buraya kadar geldim. Cuma günü arkadaşı alıp buraya kadar gelmeyi başardık tek başımıza olmamıza rağmen. Dün gezimiz çok güzeldi. Zehra'yla çok uyum sağladık" dedi.

Bisikleti çok farklı bir yaşam kültürü olarak gördüğünü söyleyen Kurt, "Bisiklet kullananlara yol açmamız gerekiyor. Sonuçta bizim üstümüzde sadece bedenimiz ve altımızda 20 kiloluk bisikletler var. Bisiklet yolunun bize ait olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah güvenli ve sorunsuz bir şekilde bisiklet sürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"FARKLI İNSANLARLA TANIŞMAK, BİSİKLET SÜRMEK HEPSİ GÜZEL"

Yüzde 100 görme engeli bulunan üniversite öğrencisi Zehra Aslanlı ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Farklı şeyleri, insanların arasına katılmayı, insanlarla birlikte olmayı seviyorum. Bunlardan birisi de bisiklet sürmek. Bu bisikleti sürmek için her imkanı denedim. Buraya geldiğim, buraya katıldığım için mutluyum. Yollarda inişler, çıkışlar çok güzel bir şekilde geldi. Çok eğlenceli oldu. Çadırda kalmak ayrı bir deneyim. Farklı insanlarla tanışmak, bisiklet sürmek hepsi güzel. Talebim engellilere karşı bakış açısının değişmesi. Farklılıklarımızla hep birlikte sürekli beraber olmak. Farklı etkinliklerde de burada da sürekli erişilebilir bir hayat diliyorum."